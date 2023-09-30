Неймовірна правда про зірок випуск 30 від 30.09.2023 дивитись онлайн

Випуск 30 | 30.09.2023 | 2023

Будьте в курсі останніх новин зі світу шоу-бізнесу – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 30 від 30.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, хто із зірок усиновив дітей і хто збирається це зробити. Побачите ексклюзивне інтерв’ю з коміком і блогером Кирилом Ганіним і почуєте, що він думає про росіян. А також дізнаєтесь, як відомі артисти реагують на появу нових українських виконавців і гуртів. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 30.

Співачка Злата Огнєвіч заінтригувала підписників своїм особистим життям. Хто став її обранцем? Днями Анна Трінчер і Саша Волошин відсвяткували першу річницю весілля. Проте замість привітань мережею почали ширитися чутки про те, що подружжя вже давно не разом і причина тому – зрада одного з партнерів. Чи дійсно це так? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 30.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Тарас Тополя та Alyosha відверто про стосунки на відстані