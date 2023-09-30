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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок выпуск 30 от 30.09.2023 смотреть онлайн

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Неймовірна правда про зірок выпуск 30 от 30.09.2023 смотреть онлайн
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Выпуск 30 | 30.09.2023 | 2023

Будьте в курсе последних новостей из мира шоу-бизнеса – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 30 от 30.09.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, кто из звезд усыновил детей и кто собирается это сделать. Увидите эксклюзивное интервью с комиком и блогером Кириллом Ганиным и услышите, что он думает о россиянах. А также узнаете, как известные артисты  реагируют на появление новых украинских исполнителей и групп. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 30.

Певица Злата Огневич заинтриговала подписчиков своей личной жизнью. Кто стал ее избранником? На днях Анна Тринчер и Саша Волошин отметили первую годовщину свадьбы. Однако вместо поздравлений сетью начали распространяться слухи о том, что супруги уже давно не вместе и причина тому – предательство одного из партнеров. Действительно ли это так? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 30.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: Тарас Тополя и Alyosha откровенно об отношениях на расстоянии

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