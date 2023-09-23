Неймовірна правда про зірок выпуск 29 от 23.09.2023 смотреть онлайн

Выпуск 29 | 23.09.2023 | 2023

Московиты «спиратили» сериал украинского производства Спіймати Кайдаша, изменили название и выдали за свой. Но нелепости соседей нет предела! Машу Ефросинину заочно приговорили в российском суде к 7 годам заключения. Какая реакция телеведущей на эту абсурдную новость? Почему она больше не сможет поехать в Грузию к друзьям? Узнайте в проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 29.

Полгода разлуки и жизнь на разных континентах – звездная пара Тарас Тополи и Алеши в откровенном интервью поделилась своим опытом любви на расстоянии. Певица рассказала о своих страхах и переживаниях, которые ей пришлось пережить. А также супругам устроили интересную игру, в которой проверили, насколько хорошо они знают друг друга. Смотрите, что из этого получилось в шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

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