Неймовірна правда про зірок выпуск 28 от 16.09.2023 смотреть онлайн

Выпуск 28 | 16.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 28 от 16.09.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, действительно ли богатым и знаменитым закон не писан. Услышите, кто из звезд решился на отношения по расчету. А также увидите, как прошла свадьба актера сериала След Алексея Суровцева.

В проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 28 журналистка Мирослава Мандзюк пообщается с актрисой сериала Спіймати Кайдаша Антониной Хижняк. Актриса неповторимо сыграла роль Мотри и все знают ее, как девушку с характером, у которой сердце с перцем. Но похожа ли Антонина на своего персонажа? Не пропустите откровенное и интересное интервью – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 28 на СТБ.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару откровенно об отношениях