Неймовірна правда про зірок выпуск 27 от 09.09.2023 смотреть онлайн

Выпуск 27 | 09.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 27 от 09.09.2023 на сайте СТБ. Журналистка Мирослава Мандзюк пообщается с супругами Григорием Баклановым и Анастасией Цимбаларой. Звездная пара расскажет свою историю знакомства, а также поделятся сложности актерской профессии. Хотите узнать, сколько зарабатывают актеры в Украине? Сколько раз Григорий и Анастасия были на грани развода? Почему им пришлось переехать к родителям? И как хорошо они знают друг друга? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 27.

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