Неймовірна правда про зірок випуск 27 від 09.09.2023 дивитись онлайн

Випуск 27 | 09.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 27 від 09.09.2023 на сайті СТБ. Журналістка Мирослава Мандзюк поспілкується з подружжям акторів – Григорієм Баклановим та Анастасією Цимбалару. Зіркове подружжя розповість свою історію знайомства, а також поділиться складнощі акторської професії. Хочете дізнатися скільки заробляють актори в Україні? Скільки разів Григорій та Анастасія були на межі розлучення? Чому їм довелося переїхати до батьків? Та як добре вони знають одне одного? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 27.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: які комплекси у відомих зірок?