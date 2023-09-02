Неймовірна правда про зірок випуск 26 від 02.09.2023 дивитись онлайн

Випуск 26 | 02.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 26 від 02.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про найгучніші події тижня зі світу популярних людей. Журналістка Мирослава Мандзюк візьме інтерв’ю у Міши Крупіна, під час якого співак відкриє шокуючу правду. Хочете дізнатися, чому в нього не склалися стосунки з Дашею Астаф’євою? І що зараз відбувається в його житті? Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 26.

Також ви дізнаєтесь, які є комплекси у відомих людей, а також побачите, кого зі світових зірок захейтили через підтримку росії. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 26.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: відверта розмова з Дашею Астаф’євою