Неймовірна правда про зірок выпуск 26 от 02.09.2023 смотреть онлайн

Выпуск 26 | 02.09.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 26 от 02.09.2023 на сайте СТБ! В сегодняшнем выпуске вы узнаете о самых громких событиях недели из мира популярных людей. Журналистка Мирослава Мандзюк возьмет интервью у Миши Крупина, во время которого певец откроет шокирующую правду. Хотите узнать, почему у него не сложились отношения с Дашей Астафьевой? И что сейчас происходит в его жизни? Смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 26.

Также вы узнаете, какие есть комплексы у известных людей, а также увидите, кого из мировых звезд захейтили из-за поддержки россии. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 26.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: откровенный разговор с Дашей Астафьевой