Неймовірна правда про зірок выпуск 25 от 26.08.2023 смотреть онлайн

Выпуск 25 | 26.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 25 от 26.082023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, действительно ли Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снова вместе. Увидите интересное интервью с Дашей Астафьевой. А также вспомните, как украинцы боролись за независимость на протяжении многих лет, и услышите, на что нужно обратить внимание, чтобы не потерять ее. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 25.

В последний месяц лета некоторые звезды решили перезагрузиться и устроили мини-отпуска в Украине и за рубежом. Они поделились в соцсетях фотографиями с отдыха, за что получили волну хейта. Кого и за что подвергли критике поклонники? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 25.

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