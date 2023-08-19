Неймовірна правда про зірок выпуск 24 от 19.08.2023 смотреть онлайн

Выпуск 24 | 19.08.2023 | 2023

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Журналистка Мирослава Мандзюк побывала в гостях у звезды сериала След Алексея Суровцева и взяла у него эксклюзивное интервью. Во время разговора актер откровенно рассказал об отношениях, будущей свадьбе и своем убежище. Больше интересного смотрите онлайн в проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 24.

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