Неймовірна правда про зірок выпуск 23 от 12.08.2023 смотреть онлайн

Выпуск 23 | 12.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 23 от 12.08.2023 на сайте СТБ! Сегодня в программе вы узнаете всю правду о личной жизни Владимира Ярославского. В рубрике Было не было шеф-повар расскажет, скандалил ли когда-нибудь с посетителями своего ресторана? Хотел ли уйти из кулинарии? Мог ли выпить так много алкоголя, чтобы к утру ничего не помнить? Не пропустите интересный разговор с судьей проекта Мастер Шеф – смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 23.

Также прямо сейчас вы узнаете, как коллеги отреагировали на то, что Вера Брежнева разговаривает на украинском? Чем знаменитости разозлили украинцев? И развод каких известных людей закончился разделом имущества, ссорами и судами? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 23.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: Ольга Харлан показала, кто такие настоящие украинки