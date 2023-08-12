Неймовірна правда про зірок випуск 23 від 12.08.2023 дивитись онлайн

Випуск 23 | 12.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 23 від 12.08.2023 на сайті СТБ! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся всю правду про особисте життя Володимира Ярославського. У рубриці Було не було відомий шеф-кухар розкаже, чи скандалив коли-небудь з відвідувачами свого ресторану? Чи хотів піти з кулінарії? Чи міг випити так багато алкоголю, щоб на ранок нічого не пам’ятати? Не пропустіть цікаву розмову із суддею проєкту Мастер Шеф – дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 23.

Також просто зараз ви дізнаєтесь, як колеги відреагували на те, що Віра Брежнєва розмовляє українською? Чим знаменитості розлютили українців? І розлучення яких відомих людей закінчилося поділом майна, сварками та судами? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 23.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Ольга Харлан показала, хто такі справжні українки