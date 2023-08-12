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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 23 від 12.08.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 23 від 12.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 22

 Неймовірна правда про зірок випуск 23 від 12.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 21

 Неймовірна правда про зірок випуск 23 від 12.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 20

 Неймовірна правда про зірок випуск 23 від 12.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 19
Неймовірна правда про зірок Випуск 23 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 23
Випуск 23 | 12.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 23 від 12.08.2023 на сайті СТБ! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся всю правду про особисте життя Володимира Ярославського. У рубриці Було не було відомий шеф-кухар розкаже, чи скандалив коли-небудь з відвідувачами свого ресторану? Чи хотів піти з кулінарії? Чи міг випити так багато алкоголю, щоб на ранок нічого не пам’ятати? Не пропустіть цікаву розмову із суддею проєкту Мастер Шеф – дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 23.

Також просто зараз ви дізнаєтесь, як колеги відреагували на те, що Віра Брежнєва розмовляє українською? Чим знаменитості розлютили українців? І розлучення яких відомих людей закінчилося поділом майна, сварками та судами? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 23.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Ольга Харлан показала, хто такі справжні українки

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