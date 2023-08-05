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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 22 від 05.08.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 22 від 05.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 21

 Неймовірна правда про зірок випуск 22 від 05.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 20

 Неймовірна правда про зірок випуск 22 від 05.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 19

 Неймовірна правда про зірок випуск 22 від 05.08.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 18
Неймовірна правда про зірок Випуск 22 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 22
Випуск 22 | 05.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 22 від 05.08.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про нову колекцію іграшок від Олі Полякової, а також побачите, які зірки зіткнулися з переслідуванням фанатів і погрозами від них. А зіркове подружжя Інни та Тімура Мірошниченків розкаже про поповнення у своїй родині і поділиться проблемами, з якими стикаються усиновлювачі в Україні.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 22 ви дізнаєтеся, хто з українських зірок потрапив у підступні тенети кохання з московитами, і побачите, чому романтичні стосунки з росіянами заздалегідь приречені. Не пропустіть найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: які секрети про сімейне життя розкрив Євген Клопотенко?

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