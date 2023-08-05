Неймовірна правда про зірок випуск 22 від 05.08.2023 дивитись онлайн

Випуск 22 | 05.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 22 від 05.08.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про нову колекцію іграшок від Олі Полякової, а також побачите, які зірки зіткнулися з переслідуванням фанатів і погрозами від них. А зіркове подружжя Інни та Тімура Мірошниченків розкаже про поповнення у своїй родині і поділиться проблемами, з якими стикаються усиновлювачі в Україні.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 22 ви дізнаєтеся, хто з українських зірок потрапив у підступні тенети кохання з московитами, і побачите, чому романтичні стосунки з росіянами заздалегідь приречені. Не пропустіть найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023.

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