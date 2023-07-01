Неймовірна правда про зірок випуск 21 від 01.07.2023 дивитись онлайн

Випуск 21 | 01.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 21 від 01.07.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі Олег Винник особисто розповість про те, де він був увесь цей час, як зміг виїхати за кордон на третій день війни та чому досі не повернувся. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023.

Євген Клопотенко дасть ексклюзивне інтерв’ю Мирославі Манздюк. Під час розмови шеф-кухар не лише відверто розкаже про особисте, а й проведе екскурсію своїм офісом в центрі Києва. Хочете дізнатися, скільки людей працює в команді Євгена Клопотенка? Чому шеф-кухар не хоче одружуватися? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 21.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: якою заявою шокував Даніель Салем?