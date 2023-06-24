Неймовірна правда про зірок випуск 20 від 24.06.2023 дивитись онлайн

Випуск 20 | 24.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 20 від 24.06.2023 на сайті СТБ! Хочете дізнатися, кому потрібно дати копняка, щоб отримати гроші від Олі Полякової? Якою ексклюзивною заявою шокував Даніель Салем? У який скандал потрапив Володимир Остапчук? І яких зрадників України треба знати в обличчя? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023.

У сьогоднішній програмі українські зірки відверто розкажуть про своє перше кохання і чим воно закінчилося. Кому зі знаменитостей вдалося створити міцну родину зі своїм першим коханням? А хто розійшовся як у морі кораблі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 20.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: який він насправді – новий ведучий шоу Хто зверху? Богдан Шелудяк?