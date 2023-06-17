Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 19 від 17.06.2023 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 19 випуск. Неймовірна правда про зірок 19 випуск от 17.06.2023 дивитись онлайн
Дивіться також
Неймовірна правда про зірок випуск 19 від 17.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 18

 Неймовірна правда про зірок випуск 19 від 17.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17

 Неймовірна правда про зірок випуск 19 від 17.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 16

 Неймовірна правда про зірок випуск 19 від 17.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 15
Неймовірна правда про зірок Випуск 19 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 19
Випуск 19 | 17.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 19 від 17.06.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, хто і як бореться з зірками, які досі слухають російську музику. Дізнаєтеся, хто з зірок найпримхливіший і має вибагливі райдери. А також побачите, як живуть багатодітні зіркові родини, з яким труднощами стикаються і хто допомагає їм виховувати дітей.

У 19 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 Мирослава Мандзюк поспілкується з новим ведучим шоу Хто зверху? Богданом Шелудяком. У перервах між зйомками Богдан проведе екскурсію знімальною студією, покаже свою гримерку та розкаже ексклюзивні факти про себе. Хочете дізнатися, який він насправді – Богдан Шелудяк? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 19.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: живий Майкл Джексон прогулявся за покупками?

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ