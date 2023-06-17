Неймовірна правда про зірок випуск 19 від 17.06.2023 дивитись онлайн

Випуск 19 | 17.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 19 від 17.06.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, хто і як бореться з зірками, які досі слухають російську музику. Дізнаєтеся, хто з зірок найпримхливіший і має вибагливі райдери. А також побачите, як живуть багатодітні зіркові родини, з яким труднощами стикаються і хто допомагає їм виховувати дітей.

У 19 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 Мирослава Мандзюк поспілкується з новим ведучим шоу Хто зверху? Богданом Шелудяком. У перервах між зйомками Богдан проведе екскурсію знімальною студією, покаже свою гримерку та розкаже ексклюзивні факти про себе. Хочете дізнатися, який він насправді – Богдан Шелудяк? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 19.

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