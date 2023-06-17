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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок выпуск 19 от 17.06.2023 смотреть онлайн

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Неймовірна правда про зірок выпуск 19 от 17.06.2023 смотреть онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 18

 Неймовірна правда про зірок выпуск 19 от 17.06.2023 смотреть онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 17

 Неймовірна правда про зірок выпуск 19 от 17.06.2023 смотреть онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 16

 Неймовірна правда про зірок выпуск 19 от 17.06.2023 смотреть онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 15
Неймовірна правда про зірок Выпуск 19 Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 19
Выпуск 19 | 17.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 19 от 17.06.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, кто и как борется со звездами, до сих пор слушающими русскую музыку. Узнаете, кто из звезд самый капризный и имеет привередливые райдеры. А также увидите, как живут многодетные звездные семьи, с какими трудностями сталкиваются и кто помогает им воспитывать детей.

В 19 выпуске Неймовірна правда про зірок 2023 Мирослава Мандзюк пообщается с новым ведущим шоу Кто сверху? Богданом Шелудяком. В перерывах между съемками Богдан проведет экскурсию по съемочной студии, покажет свою гримерку и расскажет эксклюзивные факты о себе. Хотите узнать, какой он действительно – Богдан Шелудяк? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 19.

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