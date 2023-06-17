Неймовірна правда про зірок выпуск 19 от 17.06.2023 смотреть онлайн

Выпуск 19 | 17.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 19 от 17.06.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, кто и как борется со звездами, до сих пор слушающими русскую музыку. Узнаете, кто из звезд самый капризный и имеет привередливые райдеры. А также увидите, как живут многодетные звездные семьи, с какими трудностями сталкиваются и кто помогает им воспитывать детей.

В 19 выпуске Неймовірна правда про зірок 2023 Мирослава Мандзюк пообщается с новым ведущим шоу Кто сверху? Богданом Шелудяком. В перерывах между съемками Богдан проведет экскурсию по съемочной студии, покажет свою гримерку и расскажет эксклюзивные факты о себе. Хотите узнать, какой он действительно – Богдан Шелудяк? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 19.

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