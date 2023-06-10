Неймовірна правда про зірок выпуск 18 от 10.06.2023 смотреть онлайн

Выпуск 18 | 10.06.2023 | 2023

Эксклюзивное интервью с Амадором Лопесом, шокирующие теории заговоров и мировая поддержка Украины – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 18 от 10.06.2023 на сайте СТБ! Мы собрали самые горячие новости про мировой и украинский шоу-бизнес для вашего хорошего настроения.

В сегодняшней программе вы узнаете про ТОП-5 звездных пар с большой разницей в возрасте. Почему Оля Полякова скрыла свой настоящий возраст в Википедии? Какие украинские звезды стали рекордсменами в возрастном рейтинге? И чей брак не выдержал проверку временем? Узнайте прямо сейчас интересные факты о личной жизни украинских и голливудских селебрити – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 18.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: кого из селебрити захейтили украинцы?