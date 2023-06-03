Неймовірна правда про зірок выпуск 17 от 03.06.2023 смотреть онлайн

Выпуск 17 | 03.06.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 17 от 03.06.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, кого из звезд хейтят украинцы и за что? Как это – быть ребенком знаменитости? Какие звезды в погоне за молодостью и призрачными идеалами легли под скальпель? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 17.

Известная шеф-повар и судья проекта МастерШеф Ольга Мартыновская даст эксклюзивное интервью Мирославе Мандзюк. Ольга расскажет, какого избранника ищет, почему Владимир Ярославский до дружбы был ее врагом и какие процедуры делает, чтобы выглядеть моложе. Откровенный разговор смотрите онлайн в проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 17.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: кто главные холостячки Украины?