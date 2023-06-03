Неймовірна правда про зірок випуск 17 від 03.06.2023 дивитись онлайн

Випуск 17 | 03.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17 від 03.06.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, кого із зірок хейтять українці і за що? Як це – бути дитиною знаменитості? Які зірки в гонитві за молодістю й примарними ідеалами лягли під скальпель? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17.

Відома шеф-кухарка та суддя проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська дасть ексклюзивне інтерв’ю Мирославі Мандзюк. Ольга розкаже, якого обранця шукає, чому Володимир Ярославський до дружби був її ворогом і які процедури робить, щоб виглядати ще молодшою. Відверту розмову дивіться онлайн у проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: хто головні холостячки України?