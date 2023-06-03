Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 17 від 03.06.2023 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 17 випуск. Неймовірна правда про зірок 17 випуск от 03.06.2023 дивитись онлайн
Дивіться також
Неймовірна правда про зірок випуск 17 від 03.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 16

 Неймовірна правда про зірок випуск 17 від 03.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 15

 Неймовірна правда про зірок випуск 17 від 03.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 14

 Неймовірна правда про зірок випуск 17 від 03.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 13
Неймовірна правда про зірок Випуск 17 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17
Випуск 17 | 03.06.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17 від 03.06.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, кого із зірок хейтять українці і за що? Як це – бути дитиною знаменитості? Які зірки в гонитві за молодістю й примарними ідеалами лягли під скальпель? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17.

Відома шеф-кухарка та суддя проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська дасть ексклюзивне інтерв’ю Мирославі Мандзюк. Ольга розкаже, якого обранця шукає, чому Володимир Ярославський до дружби був її ворогом і які процедури робить, щоб виглядати ще молодшою. Відверту розмову дивіться онлайн у проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: хто головні холостячки України?

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ