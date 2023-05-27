Неймовірна правда про зірок випуск 16 від 27.05.2023 дивитись онлайн

Випуск 16 | 27.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 16 від 27.05.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь імена відомих українських жінок, які досі перебувають у статусі холостячок. Хто вони? Дізнайтеся просто зараз!

У 16 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 журналістка Мирослава Мандзюк візьме відверте інтерв’ю у відомої української співачки на сценічне ім’я KOLA. Мирослава дізнається, чому артистка не наважується остаточно повернутися в Україну і чому стала популярною саме під час війни. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 16.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Ектор Хіменес-Браво відверто про особисте