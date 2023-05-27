Неймовірна правда про зірок выпуск 16 от 27.05.2023 смотреть онлайн

Выпуск 16 | 27.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 16 от 27.05.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете имена известных украинских женщин, до сих пор находящихся в статусе холостячек. Кто они? Узнайте прямо сейчас!

В 16 выпуске Неймовірна правда про зірок 2023 журналистка Мирослава Мандзюк возьмет откровенное интервью у известной украинской певицы со сценическим именем KOLA. Мирослава узнает, почему артистка не решается окончательно вернуться в Украину и почему стала популярной именно во время войны. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 16.

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