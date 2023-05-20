Неймовірна правда про зірок випуск 15 від 20.05.2023 дивитись онлайн

Випуск 15 | 20.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 15 від 20.05.2023 на сайті СТБ! Іраклі Макацарія вперше став батьком. Євген Клопотенко розповів, яка для нього ідеальна жінка. Роберт Де Ніро приголомшив усіх новиною, що всьоме став батьком в 79 років. Детальніше про всі ці новини дивіться онлайн у проєкті Неймовірна правда про зірок 2023.

Ектор Хіменес-Браво дав ексклюзивне інтерв’ю. Журналістка Мирослава Мандзюк запитала у відомого шеф-кухаря про те, що найбільше цікавить українців. Хочете дізнатися, чому Ектор залишається в Україні, попри можливість виїхати за кордон? Який зріст в Ектора Хіменес-Браво? І які проблеми зі здоров’ям змусили його переглянути свій спосіб життя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 15.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: коронація Чарльза ІІІ та фінал Євробачення 2023