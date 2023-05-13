Неймовірна правда про зірок випуск 14 від 13.05.2023 дивитись онлайн

Выпуск 14 | 13.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 14 від 13.05.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, яким буде фінал Євробачення 2023 в Ліверпулі та як гурт TVORCHI конвертує свій успіх у благодійність. Також ви побачите сюжет про скромних зірок, які не хочуть користуватися своїми статками.

У 14 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 ви почуєте історії зіркових матусь, які готові на все заради безпеки своїх дітей. А також побачите, як переможець Україна має талант Артем Фесько виграв гран-прі конкурсу-фестивалю United Kids Festival в Іспанії. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 14.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: які зірки висміюють колег і ворогів?