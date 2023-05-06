Неймовірна правда про зірок випуск 13 від 06.05.2023 дивитись онлайн

Випуск 13 | 06.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 13 від 06.05.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі на вас чекають найцікавіші та найновіші новини зі світу шоу-бізнесу. Ви побачите закулісся Євробачення 2023 у Ліверпулі. Дізнаєтеся, за що зірки тролять своїх зіркових колег. А також побачите ексклюзивне інтерв’ю з Юрієм Ткачем, у якому гуморист відверто розповість про кризи в стосунках з дружиною.

У 13 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 ви дізнаєтеся, хто з відомих артистів народився в маленьких селищах, але зміг досягнути успіху. Хочете дізнатися, як починали свій творчий шлях Курган & Agregat, alyona alyona та Wellboy? Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 13.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: хто з зірок не планує повертатися в Україну?