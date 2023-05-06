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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 13 від 06.05.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 13 від 06.05.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 12

 Неймовірна правда про зірок випуск 13 від 06.05.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 11

 Неймовірна правда про зірок випуск 13 від 06.05.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 10

 Неймовірна правда про зірок випуск 13 від 06.05.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 9
Неймовірна правда про зірок Випуск 13 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 13
Випуск 13 | 06.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 13 від 06.05.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі на вас чекають найцікавіші та найновіші новини зі світу шоу-бізнесу. Ви побачите закулісся Євробачення 2023 у Ліверпулі. Дізнаєтеся, за що зірки тролять своїх зіркових колег. А також побачите ексклюзивне інтерв’ю з Юрієм Ткачем, у якому гуморист відверто розповість про кризи в стосунках з дружиною.

У 13 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 ви дізнаєтеся, хто з відомих артистів народився в маленьких селищах, але зміг досягнути успіху. Хочете дізнатися, як починали свій творчий шлях Курган & Agregat, alyona alyona та Wellboy? Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 13.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: хто з зірок не планує повертатися в Україну?

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