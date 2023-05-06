Неймовірна правда про зірок выпуск 13 от 06.05.2023 смотреть онлайн

Выпуск 13 | 06.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 13 от 06.05.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вас ждут самые интересные последние новости из мира шоу-бизнеса. Вы увидите закулисье Евровидения 2023 в Ливерпуле. Узнаете, за что звезды троллят своих звездных коллег. А также увидите эксклюзивное интервью с Юрием Ткачем, в котором юморист откровенно расскажет о кризисах в отношениях с женой.

В 13 выпуске Неймовірна правда про зірок 2023 вы узнаете, кто из известных артистов родился в маленьких поселках, но смог добиться успеха. Хотите узнать, как начинали свой творческий путь Курган & Агрегат, alyona alyona и Wellboy? Смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 13.

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