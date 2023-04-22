Неймовірна правда про зірок выпуск 12 от 22.04.2023 смотреть онлайн

Выпуск 12 | 22.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 12 от 22.04.2023 на сайте СТБ! В сегодняшнем выпуске вы увидите эксклюзивное интервью с известнейшим пародистом Украины Юрием Великим. Хотите узнать, какой он в повседневной жизни без грима и игры? Почему скрывает свою дочь? И свободно ли сейчас его сердце? Смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 12.

Также вы увидите сюжет об украинских звездах, уехавших за границу, и узнаете, кто из них не планирует возвращаться домой. Хотите узнать, как живут самые богатые звезды Украины? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 12.

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