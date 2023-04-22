Неймовірна правда про зірок випуск 12 від 22.04.2023 дивитись онлайн

Випуск 12 | 22.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 12 від 22.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішньому випуску ви побачите ексклюзивне інтерв’ю з найвідомішим пародистом України Юрієм Великим. Хочете дізнатися, який він у повсякденному житті без гриму та гри? Чому приховує свою доньку? І чи вільне зараз його серце? Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 12.

Також ви побачите сюжет про українських зірок, які виїхали за кордон, і дізнаєтеся, хто з них не планує повертатися додому. Хочете дізнатися, як живуть найбагатші зірки України? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 12.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: NK і Потап розлучаються?