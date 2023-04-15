Неймовірна правда про зірок випуск 11 від 15.04.2023 дивитись онлайн

Випуск 11 | 15.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 11 від 15.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви побачите ексклюзивне інтерв’ю з NK. Настя Каменських розкаже, як боролася зі стресом, чому втратила голос і чи дійсно вона та Потап більше не пара. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023.

Українська мова – світовий тренд. Не лише наші зірки, а й голлівудські вивчають українську та намагаються співати, розмовляти та читати вірші. Проте не всі українські співаки відмовилися від мови агресора в своїй творчості. Хочеш дізнатися, хто досі продовжує писати пісні мовою агресора та виконувати на концертах російськомовні хіти? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 11.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: найкращі зірки-благодійники України