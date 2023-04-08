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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 10 від 08.04.2023 дивитись онлайн

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 Неймовірна правда про зірок випуск 10 від 08.04.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 8

 Неймовірна правда про зірок випуск 10 від 08.04.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 7

 Неймовірна правда про зірок випуск 10 від 08.04.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 6
Неймовірна правда про зірок Випуск 10 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 10
Випуск 10 | 08.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 10 від 08.04.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь, які пари не витримали перевірку війною і розлучилися. Побачите ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Ярославським, у якому він відкриє секрети свого особистого життя, а також дізнаєтеся про молодих благодійників, які закривають багатомільйонні збори.

У 10 випуску Неймовірна правда про зірок 2023 Ектор Хіменес-Браво зізнається, чому не міг повернутися в Україну. Також ви дізнаєтеся, з ким Слава Камінська виїхала до Нідерландів і яке покарання чекає на скандально відомого коміка-втікача Щегеля. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 10.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: як живуть і заробляють знаменитості під час війни?

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