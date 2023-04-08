Неймовірна правда про зірок выпуск 10 от 08.04.2023 смотреть онлайн

Выпуск 10 | 08.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 10 от 08.04.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, какие пары не выдержали проверки войной и развелись. Увидите эксклюзивное интервью с Владимиром Ярославским, в котором он откроет секреты своей личной жизни, а также узнаете о молодых благотворителях, закрывающих многомиллионные сборы.

В 10 выпуске Неймовірна правда про зірок 2023 Эктор Хименес-Браво признается, почему не мог вернуться в Украину. Также вы узнаете, с кем Слава Каминская уехала в Нидерланды и какое наказание ждет скандально известного комика-беглеца Щегеля. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 10.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: как живут и зарабатывают знаменитости во время войны?