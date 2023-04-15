Неймовірна правда про зірок выпуск 11 от 15.04.2023 смотреть онлайн

Выпуск 11 | 15.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 11 от 15.04.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы увидите эксклюзивное интервью с NK. Настя Каменских расскажет, как боролась со стрессом, почему потеряла голос и действительно ли она и Потап больше не пара. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023.

Украинский язык – мировой тренд. Не только наши звезды, но и голливудские учат украинский и пытаются петь, разговаривать и читать стихи. Однако не все украинские певцы отказались от языка агрессора в своем творчестве. Хочешь узнать, кто продолжает писать песни на языке агрессора и исполнять на концертах русскоязычные хиты? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 11.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: лучшие звезды-благотворители Украины