Неймовірна правда про зірок выпуск 14 от 13.05.2023 смотреть онлайн

Выпуск 14 | 13.05.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 14 от 13.05.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете, каким будет финал Евровидения 2023 в Ливерпуле и как группа TVORCHI конвертирует свой успех в благотворительность. Также вы увидите сюжет о скромных звездах, которые не хотят пользоваться своим состоянием.

В 14 выпуске Неймовірна правда про зірок 2023 вы услышите истории звездных мамочек, которые готовы на все ради безопасности своих детей. А также увидите, как победитель Україна має талант Артем Фесько выиграл гран-при конкурса-фестиваля United Kids Festival в Испании. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 14.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: какие звезды высмеивают коллег и врагов?