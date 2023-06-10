Неймовірна правда про зірок випуск 18 від 10.06.2023 дивитись онлайн

Випуск 18 | 10.06.2023 | 2023

Ексклюзивне інтерв’ю з Амадором Лопесом, шокуючі теорії змов і світова підтримка України – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 18 від 10.06.2023 на сайті СТБ! Ми зібрали найгарячіші новини про світовий і український шоу-бізнес для вашого гарного настрою.

У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про ТОП-5 зіркових пар із великою різницею у віці. Чому Оля Полякова приховала свій справжній вік у Вікіпедії? Які українські зірки стали рекордсменами у віковому рейтингу? І чий шлюб не витримав перевірку часом? Дізнайтеся просто зараз цікаві факти про особисте життя українських та голлівудських селебріті – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 18.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: яких селебріті захейтили українці?