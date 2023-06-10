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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 18 від 10.06.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 18 від 10.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 17

 Неймовірна правда про зірок випуск 18 від 10.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 16

 Неймовірна правда про зірок випуск 18 від 10.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 15

 Неймовірна правда про зірок випуск 18 від 10.06.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 14
Неймовірна правда про зірок Випуск 18 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 18
Випуск 18 | 10.06.2023 | 2023

Ексклюзивне інтерв’ю з Амадором Лопесом, шокуючі теорії змов і світова підтримка України – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 18 від 10.06.2023 на сайті СТБ! Ми зібрали найгарячіші новини про світовий і український шоу-бізнес для вашого гарного настрою.

У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про ТОП-5 зіркових пар із великою різницею у віці. Чому Оля Полякова приховала свій справжній вік у Вікіпедії? Які українські зірки стали рекордсменами у віковому рейтингу? І чий шлюб не витримав перевірку часом? Дізнайтеся просто зараз цікаві факти про особисте життя українських та голлівудських селебріті – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 18.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: яких селебріті захейтили українці?

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