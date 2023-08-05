Неймовірна правда про зірок выпуск 22 от 05.08.2023 смотреть онлайн

Выпуск 22 | 05.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 22 от 05.08.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете о новой коллекции игрушек от Оли Поляковой, а также увидите, какие звезды столкнулись с преследованием фанатов и угрозами от них. А звездные супруги Инна и Тимур Мирошниченко расскажут о пополнении в своей семье и поделятся проблемами, с которыми сталкиваются усыновители в Украине.

В проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 22 вы узнаете, кто из украинских звезд попал в коварные сети любви с московитами, и увидите, почему романтические отношения с россиянами заранее обречены. Не упустите самые интересные новости из мира шоу-бизнеса – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023.

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