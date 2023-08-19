Неймовірна правда про зірок випуск 24 від 19.08.2023 дивитись онлайн

Випуск 24 | 19.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 24 від 19.08.2023 на сайті СТБ! Навіщо Сергій Бабкін полетів у США? Хто став новим сусідом Віталія Козловського по бліндажу? Як Даша Квіткова та Микита Добринін ділять майно? І чому Олексію Дурнєву подобаються молодші дівчата? Не пропустіть найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Журналістка Мирослава Мандзюк побувала в гостях у зірки серіалу Слід Олексія Суровцева та взяла в нього ексклюзивне інтерв’ю. Під час розмови актор відверто розповів про стосунки, майбутнє весілля та свій притулок. Більше цікавого дивіться онлайн у проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 24.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Володимир Ярославський про особисте життя та конфлікти з гостями ресторану.