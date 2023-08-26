Неймовірна правда про зірок випуск 25 від 26.08.2023 дивитись онлайн

Випуск 25 | 26.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 25 від 26.082023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, чи дійсно Ірина Білик і Дмитро Коляденко знову разом. Побачите цікаве інтерв’ю з Дашею Астаф’євою. А також пригадаєте, як українці виборювали незалежність протягом багатьох років, і почуєте, на що треба звернути увагу, аби не втратити її. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 25.

В останній місяць літа деякі зірки вирішили перезавантажитися і влаштували собі міні-відпустки в Україні та за кордоном. Вони поділилися в соцмережах світлинами з відпочинку, за що отримали хвилю хейту. Кого й за що розкритикували шанувальники? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 25.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Олексій Суровцев ексклюзивно про особисте