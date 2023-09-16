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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 28 від 16.09.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 28 від 16.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 27

 Неймовірна правда про зірок випуск 28 від 16.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 26

 Неймовірна правда про зірок випуск 28 від 16.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 25

 Неймовірна правда про зірок випуск 28 від 16.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 24
Неймовірна правда про зірок Випуск 28 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28
Випуск 28 | 16.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28 від 16.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, чи справді багатим і знаменитим закон не писаний. Почуєте, хто з зірок наважився на стосунки за розрахунком. А також побачите, як пройшло весілля актора серіалу Слід Олексія Суровцева.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28 журналістка Мирослава Мандзюк поспілкується з акторкою серіалу Спіймати Кайдаша Антоніною Хижняк. Актриса неповторно зіграла роль Мотрі і всі знають її, як норовливу дівчину, у якої серце з перцем. проте чи схожа Антоніна на свого персонажа? Не пропустіть відверте та цікаве інтерв’ю – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28 на СТБ.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару відверто про стосунки

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