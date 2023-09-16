Неймовірна правда про зірок випуск 28 від 16.09.2023 дивитись онлайн

Випуск 28 | 16.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28 від 16.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся, чи справді багатим і знаменитим закон не писаний. Почуєте, хто з зірок наважився на стосунки за розрахунком. А також побачите, як пройшло весілля актора серіалу Слід Олексія Суровцева.

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28 журналістка Мирослава Мандзюк поспілкується з акторкою серіалу Спіймати Кайдаша Антоніною Хижняк. Актриса неповторно зіграла роль Мотрі і всі знають її, як норовливу дівчину, у якої серце з перцем. проте чи схожа Антоніна на свого персонажа? Не пропустіть відверте та цікаве інтерв’ю – дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28 на СТБ.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару відверто про стосунки