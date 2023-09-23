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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок випуск 29 від 23.09.2023 дивитись онлайн

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Неймовірна правда про зірок випуск 29 від 23.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 28

 Неймовірна правда про зірок випуск 29 від 23.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 27

 Неймовірна правда про зірок випуск 29 від 23.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 26

 Неймовірна правда про зірок випуск 29 від 23.09.2023 дивитись онлайн
Неймовірна правда про зірок

Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 25
Неймовірна правда про зірок Випуск 29 Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 29
Випуск 29 | 23.09.2023 | 2023

Московити «зпіратили» серіал українського виробництва Спіймати Кайдаша, змінили назву та видали за свій. Але безглуздості сусідів немає меж! Машу Єфросініну заочно засудили ву російському суді до 7 років ув’язнення. Яка реакція телеведучої на цю абсурдну новину? Чому вона більше не зможе поїхати в Грузію до друзів? Дізнайтеся в проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 29.

Пів року розлуки та життя на різних континентах – зіркова пара Тарас Тополя та Альоша у відвертому інтерв’ю поділилася своїм досвідом коханням на відстані. Співачка розказала про свої страхи та переживання, які їй довелося пережити. А також подружжю влаштували цікаву гру, в якій перевірили, наскільки добре знають вони одне одного. Дивіться, що з цього вийшло в шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: яка в житті акторка Антоніна Хижняк?

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