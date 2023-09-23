Неймовірна правда про зірок випуск 29 від 23.09.2023 дивитись онлайн

Випуск 29 | 23.09.2023 | 2023

Московити «зпіратили» серіал українського виробництва Спіймати Кайдаша, змінили назву та видали за свій. Але безглуздості сусідів немає меж! Машу Єфросініну заочно засудили ву російському суді до 7 років ув’язнення. Яка реакція телеведучої на цю абсурдну новину? Чому вона більше не зможе поїхати в Грузію до друзів? Дізнайтеся в проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 29.

Пів року розлуки та життя на різних континентах – зіркова пара Тарас Тополя та Альоша у відвертому інтерв’ю поділилася своїм досвідом коханням на відстані. Співачка розказала про свої страхи та переживання, які їй довелося пережити. А також подружжю влаштували цікаву гру, в якій перевірили, наскільки добре знають вони одне одного. Дивіться, що з цього вийшло в шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

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