Video: Неймовірна правда про зірок випуск 29 від 23.09.2023 дивитись онлайн
Московити «зпіратили» серіал українського виробництва Спіймати Кайдаша, змінили назву та видали за свій. Але безглуздості сусідів немає меж! Машу Єфросініну заочно засудили ву російському суді до 7 років ув’язнення. Яка реакція телеведучої на цю абсурдну новину? Чому вона більше не зможе поїхати в Грузію до друзів? Дізнайтеся в проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 29.
Пів року розлуки та життя на різних континентах – зіркова пара Тарас Тополя та Альоша у відвертому інтерв’ю поділилася своїм досвідом коханням на відстані. Співачка розказала про свої страхи та переживання, які їй довелося пережити. А також подружжю влаштували цікаву гру, в якій перевірили, наскільки добре знають вони одне одного. Дивіться, що з цього вийшло в шоу СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.
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