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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок выпуск 31 от 07.10.2023 смотреть онлайн

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Неймовірна правда про зірок выпуск 31 от 07.10.2023 смотреть онлайн
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Выпуск 31 | 07.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 31 от 07.10.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы узнаете скандалы и интриги в украинском шоу-бизнесе. Чьи отношения трещат по швам? Кто из звезд судятся со своими бывшими, потому что не смогли полюбовно поделить имущество и право воспитывать детей? И кто из талантливых и известных разорвал отношения с токсичными родителями? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 31.

Журналистка Мирослава Мандзюк побывала на вручении музыкальной премии, где узнала последние новости из жизни знаменитостей. Угрожают ли блогеру Богдану Беспалову за его провокационные заявления? Как Никита Добрынин прокомментировал развод с Дашей Квитковой? И кто из украинских певиц получил больше всего наград? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 31.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: эксклюзивное интервью с комиком и блогером Кириллом Ганиным

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