Неймовірна правда про зірок выпуск 32 от 14.10.2023 смотреть онлайн

Выпуск 32 | 14.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 32 от 14.10.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вас ждет много интересного. Многодетная мама и известная певица Светлана Тарабарова поделится секретами воспитания детей и своими правилами, благодаря которым успевает быть мамой, строить карьеру, иметь отличные отношения с мужем и хорошо выглядеть.

В проекте Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 32 вы увидите ТОП 5 звезд, которых подловили на использовании фотошопа. О чем свидетельствует стремление звезд быть идеальными? Кто чаще всего попадается на фоторедактировании? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 32.

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