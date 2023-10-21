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Неймовірна правда про зірок

Video: Неймовірна правда про зірок выпуск 33 от 21.10.2023 смотреть онлайн

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Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 33 от 21.10.2023 на сайте СТБ! Скандал с участием Виталия Козловского и его бывшего продюсера Игоря Кондратюка набирает обороты. Что они не могут поделить? Смотрите онлайн в проекте СТБ Неймовірна правда про зірок 2023.

Также в сегодняшней программе вы увидите, кто из звезд решила стать мамой только после 40 лет. Узнаете, жизнь кого из известных людей висела на волоске, но чудом удалось спастись. Также увидите эксклюзивное интервью с украинским певцом Ivan Navi. Таких подробностей о его жизни вы точно не знали. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 33.

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