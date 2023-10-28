Неймовірна правда про зірок выпуск 34 от 28.10.2023 смотреть онлайн

Выпуск 34 | 28.10.2023 | 2023

Мистика в жизни звезд, самые громкие скандалы и провокационные заявления – смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 34 от 28.10.2023 на сайте СТБ!

В этом выпуске проекта СТБ Неймовірна правда про зірок 2023 вы узнаете о ТОП-5 скандальных высказываний знаменитостей, за которые они получили шквал критики. Также Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскроют подробности скандальной свадьбы Олега Захарова, абьюзивных отношений украинских звезд и сверхъестественных способностей мировых селебрити. Кто из голливудских актеров видит духов и умеет читать мысли? Кто из коллег поддержал скандальное заявление Иво Бобула? Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок 2023 выпуск 34.

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