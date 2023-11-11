Неймовірна правда про зірок выпуск 36 от 11.11.2023 смотреть онлайн

Випуск 36 | 11.11.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 36 від 11.11.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви разом із Мирославою Мандзюк побуваєте за лаштунками церемонії нагородження найкращих татусів року. Журналістка поспілкується з запрошеними зірками і дізнається цікаві факти та останні новини з їхнього життя. Хто отримав перемогу в номінації найкращий тато року? Дізнайтеся просто зараз!

У проєкті Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 36 ви почуєте історії зірок, які заявили про завершення кар’єри і зайнялися іншою справою. Часто завершення чогось одного – це початок чогось абсолютно нового. Хочете дізнатися, хто із зірок завершив кар’єру та перейшов в іншу сферу? Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок 2023 випуск 36.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: секрети молодості від українських зірок