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Неймовірна правда про зірок

Коли закінчиться війна: Оля Полякова презентувала нову концертну програму в Києві

10.03.2023

8 березня у КВЦ «Парковий» відбулося 2 великих сольних виступи співачки, на якому була представлена абсолютно нова програма 100 % українською, що отримала назву «Все буде добре». Режисером шоу виступив Герман Нєнов. Обидва концерти пройшли при солд ауті та мали благодійний характер — частина коштів від прибутку піде на пікап для військових під Бахмут 3й Прикордонний загін  1й ВПС в/ч 9938 та на цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам, яким допомагає громадська організація «ВПО України».

Оля Полякова представила новую концертную программу в Киеве

Першими оновлений репертуар співачки побачили військові, медики, волонтери та працівники ДСНС, для яких вхід на денний концерт був безкоштовним.

Уся програма Полякової пронизана темою війни, щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників, що стали невід’ємною частиною кожного номеру. Усі попередні російськомовні хіти Полякової були не лише перекладені, а й трансформувалися, як музично, так і ідейно. Серед них фірмові «Шльопки», які в гумористично-саркастичній формі висміюють «орків, чиї п‘ятки розлетілися по грядках», «Рай на землі» (раніше «Лёд тронулся»), «Номер 1» про українських захисників, «Чарівні очі» (раніше «Длинноногое счастье») та інші. 

Оля Полякова представила новую концертную программу в Киеве

Особливої уваги заслуговує трек «Тримай її», присвяченій медикині Оксані Баландіній, що втратила кінцівки під час обстрілу, та її чоловіку. Особиста історія дівчини настільки вразила співачку, що Оля вирішила заспівати про неї в пісні. Партію скрипки до «Тримай мене» виконав військовий скрипаль Мойсей Бондаренко, який відомий своєю грою на музичному інструменті в гарячих точках. 

Оля Полякова представила новую концертную программу в Киеве

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Сюрпризом для глядачів став вихід на сцену легендарного морпіха та захисника Маріуполя Михайла Діанова, який подякував кожному українцю за щоденну працю, відданість та підтримку української армії. 

Оля Полякова представила новую концертную программу в Киеве

Нова програма “Все буде добре” стане основою для всеукраїнського туру Олі Полякової, який вже стартує з концертів в Дніпрі та Кам‘янському 11 та 12 березня. 

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