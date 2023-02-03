Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Майже одружені
Майже одружені
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
Все проекты
ua
Неймовірна правда про зірок

Уже в эту субботу премьера проекта «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

03.02.2023

4 февраля на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни известных людей «Неймовірна правда про зірок». Ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник – продолжат делиться инсайдерской информацией о любимцах миллионов и не только. Как и раньше, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте в 9:30.

Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ

«Кроме любимых украинских звезд шоу-бизнеса, за которыми зритель давно следит, поговорим также о новых именах, о которых мы узнали с начала войны. Интервью, военные истории и даже игры – будет увлекательно, интересно и познавательно», – рассказывает руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Съемки проходят прямо сейчас, чтобы предоставить зрителям только актуальную информацию, и проходят с соблюдением всех правил безопасности. По словам руководителя проекта, поскольку производственный процесс продолжается постоянно, а ведущие с первого дня вторжения активно волонтерят, бывает такое, что они записываются в разных локациях, в разных городах, в зависимости от того, где находятся.

Больше по теме: «Майже одружені»: известна дата старта сериала

Уже в ближайших выпусках узнайте подробности из жизни участниц романтического реалити «Холостяк»: кто из девушек в положении, а кто защищает страну в составе ТРО? А также, какие санкции против российских звезд и предателей уже активно действуют? И кто может лишиться своего гражданства?

Руководитель проекта – Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Юлия Черненко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Video: Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ

4 февраля на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни известных людей «Неймовірна правда про зірок»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Читайте также
Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ
Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок»: известна дата старта нового сезона в 2022 году

 неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 14.11.2020

 Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ
Неймовірна правда про зірок

Украина отмечает свой 23 День независимости

 Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ
Неймовірна правда про зірок

Российские журналисты опубликовали новый список звезд-предателей

 Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ
Неймовірна правда про зірок

Режиссер Никита Михалков берет взятки?

 Уже в эту субботу премьера Неймовірна правда про зірок на СТБ
Неймовірна правда про зірок

«Неймовірна правда про зірок» последний раз в эфире СТБ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ