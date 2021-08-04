Это должно было случиться. Никаких громких эпитетов, все просто: 19 августа невероятнfz группа «Бумбокс» выступит с концертом на сцене Osocor Residence. Подробнее читайте в материале.

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Мы настаиваем: трендовую сейчас фразу «быть в потоке» надо иллюстрировать примером Бумбокса. С самого своего появления в украинской музыкальной культуре в 2004 году они этот поток возглавляют: сейчас, как и тогда, их композиции резонируют тысячам людей. Феномен Бумбокса — в нашей безусловной любви к каждому их проявлению от «Наодинці» до «Безодні», от «Вахтерам» до фита с Сашей Чемеровым «Любила«, релиз которого состоялся несколько недель назад.

Бумбокс имеет богатую историю, потому что только с мини-альбомами «Люди» и «Голый Король» в 2017-18 годах они объездили 15 стран мира и сыграли 117 концертов. Альбом «Тайный код: Рубикон», вышедший в 2019 году, музыканты записывали не только в Украине, но и во Франции и США — самые яркие клипы на песни с этого альбома — остросоциальное видео «Ангела» (feat Крошка) и сенсация под названием «Жаль«, которая по глубине лирики точно не уступает классике “Ну давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони».

Искренне, тепло — может, музыка Бумбокса так близка нам именно потому, что она из нас и состоит, из каждого. Всех, кто хочет это единение почувствовать вживую, приглашаем 19 августа в Osocor Residence — совместим Бумбокс, хороших людей вокруг и магнетический закат.

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