26 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие грандиозные события произошли в жизни знаменитостей за прошедший год, а также как Анита Луценко прокомментирует запросы о себе. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 26 декабря 2020 года вы узнаете:

Какие самые грандиозные события произошли в жизни звезд в 2020 году?

Как Анита Луценко прокомментирует самые популярные запросы о себе в Google?

Что прячет в своей сумке Павел Костицын?

Какие самые невероятные слухи роились вокруг танцовщицы Алены Шоптенко?

Как создается легенда — фильм о «ДизельСтудио».

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.12.2020 Неймовірна правда про зірок выпуск от 26.12.2020: какие грандиозные события произошли в жизни знаменитостей за прошедший год, а также как Анита Луценко прокомментирует запросы о себе

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