«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.12.2020
25.12.2020
26 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие грандиозные события произошли в жизни знаменитостей за прошедший год, а также как Анита Луценко прокомментирует запросы о себе. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 26 декабря 2020 года вы узнаете:
- Какие самые грандиозные события произошли в жизни звезд в 2020 году?
- Как Анита Луценко прокомментирует самые популярные запросы о себе в Google?
- Что прячет в своей сумке Павел Костицын?
- Какие самые невероятные слухи роились вокруг танцовщицы Алены Шоптенко?
- Как создается легенда — фильм о «ДизельСтудио».
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.12.2020
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