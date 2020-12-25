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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.12.2020

25.12.2020

26 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие грандиозные события произошли в жизни знаменитостей за прошедший год, а также как Анита Луценко прокомментирует запросы о себе. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 26 декабря 2020 года вы узнаете:

  • Какие самые грандиозные события произошли в жизни звезд в 2020 году? 
  • Как Анита Луценко прокомментирует самые популярные запросы о себе в Google? 
  • Что прячет в своей сумке Павел Костицын?
  • Какие самые невероятные слухи роились вокруг танцовщицы Алены Шоптенко?
  • Как создается легенда — фильм о «ДизельСтудио». 

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 26.12.2020

Неймовірна правда про зірок выпуск от 26.12.2020: какие грандиозные события произошли в жизни знаменитостей за прошедший год, а также как Анита Луценко прокомментирует запросы о себе

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