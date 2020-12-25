«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.12.2020
25.12.2020
26 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які грандіозні події відбулися в житті знаменитостей за минулий рік, а також як Аніта Луценко прокоментує найпопулярніші запити про себе. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 26 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Які найграндіозніші події відбулися в житті зірок у 2020 році?
- Як Аніта Луценко прокоментує найпопулярніші запити про себе в Google?
- Що ховає у своїй сумці Павло Костіцин?
- Які найнеймовірніші чутки роїлися навколо танцівниці Олени Шоптенко?
- Як створюється легенда — фільм про «ДизельСтудіо».
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.12.2020
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