26 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які грандіозні події відбулися в житті знаменитостей за минулий рік, а також як Аніта Луценко прокоментує найпопулярніші запити про себе. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 26 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:

Які найграндіозніші події відбулися в житті зірок у 2020 році?

Як Аніта Луценко прокоментує найпопулярніші запити про себе в Google?

Що ховає у своїй сумці Павло Костіцин?

Які найнеймовірніші чутки роїлися навколо танцівниці Олени Шоптенко?

Як створюється легенда — фільм про «ДизельСтудіо».

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.12.2020 Неймовірна правда про зірок випуск від 26.12.2020: які грандіозні події відбулися в житті знаменитостей за минулий рік, а також як Аніта Луценко прокоментує запити про себе в Google

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