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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.12.2020

25.12.2020

26 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які грандіозні події відбулися в житті знаменитостей за минулий рік, а також як Аніта Луценко прокоментує найпопулярніші запити про себе. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 26 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Які найграндіозніші події відбулися в житті зірок у 2020 році?
  • Як Аніта Луценко прокоментує найпопулярніші запити про себе в Google?
  • Що ховає у своїй сумці Павло Костіцин?
  • Які найнеймовірніші чутки роїлися навколо танцівниці Олени Шоптенко?
  • Як створюється легенда — фільм про «ДизельСтудіо».

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 26.12.2020

Неймовірна правда про зірок випуск від 26.12.2020: які грандіозні події відбулися в житті знаменитостей за минулий рік, а також як Аніта Луценко прокоментує запити про себе в Google

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