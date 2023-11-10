Сліпа 2023 70 серия смотреть онлайн — 10.11.2023

Серия 70 | 10.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 70 от 10.11.2023 на сайте СТБ! Андрею всегда везло в жизни. После института он открыл собственный бизнес и женился на любимой женщине. Он надеялся, что скоро у них родятся дети, однако за 6 лет брака этого не произошло. В последнее время отношения Андрея и Анны стали ухудшаться, и они отдалялись друг от друга.

В сериале Сліпа 2023 серия 70 Андрей начал видеть жуткие видения, в которых к нему приходил покойный дед. Эти видения не на шутку пугали мужчину, поэтому он решил поехать к провидице. Что сказала ему баба Люба? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 70.

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